شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي.. على لطفى جاهز للمشاركة فى التدريبات الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد الجهاز الطبي للنادى الأهلى جاهزية علي لطفي حارس مرمي الفريق للمشاركة في التدريبات والمباريات بعدما تعافي من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة.
وأضاف أن لطفي شارك بقوة في تدريبات حراس المرمى وبات لائقًا من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات والمباريات بعد تخلصه من آلام الركبة.
كان لطفي حصل على حقنة في ركبته للتعافي من خشونة الركبة وذلك بالتوازي مع البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له اللاعب قبل عودته للتدريبات الجماعية أمس الجمعة ومشاركته فيها بشكل جيد.
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