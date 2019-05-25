شكرا لقرائتكم الأهلي يتأكد من سلامة موقفه فى "فيرمينو" ويرحب بإعارته للنجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكد مسئولو النادي الأهلي من سلامة موقفهم في لاعبهم الشاب صالح نصر مهاجم الأهلي الشاب والملق بـ"فيرمينو"، بعد ثبوت صحة العقد المبرم بينه وبين اللاعب الشاب، والتحقق من أن اللاعب مسجل في منطقة القاهرة لكرة القدم.
ويرغب الأهلي في تأمين لاعبه وعدم رحيله عن صفوفه بدون إذنه، لاسيما وأن اللاعب لا يحق له الرحيل عن الأهلي بدون موافقة ناديه لارتباطه بعقد مع ناديه، خاصة بعدما علمت الإدارة الحمراء بتسلم إدارة النجم الساحلي التونسي والمهتمة بضم اللاعب صورة من جواز سفر اللاعب تمهيداً لدراسة كيفية التعاقد معه.
ورحب مسئولو الأهلي بإعارة لاعبه الواعد إلى النجم الساحلي التونسي لمدة موسمين لصعوبة مشاركته مع الفريق الأول في الوقت الراهن ولاكتساب خبرات من اللعب وسط الكبار في تونس، وهو ما حدث مع عمرو مرعي الذي تألق مع الفريق التونسي بعد الانتقال إليه قادماً من تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يتأكد من سلامة موقفه فى "فيرمينو" ويرحب بإعارته للنجم الساحلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.