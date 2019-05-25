شكرا لقرائتكم الأشعة تثبت إصابة أحمد الشيخ في الأنكل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعانى أحمد الشيخ لاعب الأهلي من الإصابة بجزع في أنكل القدم بحسب ما أكده الجهاز الفني . وخضع الشيخ للفحص الطبي عقب مغادرته ملعب التتش بالجزيرة، بعدما أصيب اثناء مران الفريق الجماعي مساء أمس الجمعة في الأنكل . Advertisements وأثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب إصابته بجزع في أنكل القدم علي أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام القادمة للتعافي من الإصابة. واستأنف الأهلي تدريباته أمس الجمعة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الأول الخميس عقب مواجهة الإسماعيلي في الجولة المؤجلة من الاسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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