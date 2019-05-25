شكرا لقرائتكم تأهل محمد على لاعب منتخب الجودو إلى ربع نهائي بطولة الجائزة الكبرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل محمد على لاعب منتخب الجودو إلى ربع نهائي بطولة الجائزة الكبرى والمقامة بالصين بعد التغلب على منافسه الإسبانى فى دور الــ 16 من منافسات وزن تحت 81 كجم . وضمت قائمة المنتخب فى البطولة كل من أحمد على ومحمد على وعبد الرحمن محمد ومحمد محى وعلى عيد وحاتم عبد الآخر وأحمد وحيد. Advertisements ويرافق البعثة فى الصين سيد أبو ميدان مديرا فنيا وهشام محمد رئيسا للبعثة.

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