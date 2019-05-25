شكرا لقرائتكم إقبال على شراء التذاكر فى الساعات الأولى بمركز شباب الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم السبت خلال انطلاق عملية تسليم ال Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية بمركز شباب الجزيرة في الساعة 11 والمستمرة حتى الرابعة عصرا ، ثم من 8 مساء وحتى 1 صباحا، إقبالا خفيفا ومن المتوقع زيادة الاعداد في منتصف اليوم .

وللتسهل على المشجعين خصص مسئولو موقع تذكرتى واللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا عدد من الأماكن لاستلام التذاكر بأسرع وقت وتسهيل مهمة الحضور فى إنهاء طلباتهم فى أسرع وقت.

وحددت اللجنة منافذ استلام التذاكر كالتالى: الدرجة الأولى: فرع أورنج التالية "مصر الجديدة، ومدينة نصر، والتجمع، والرحاب، والدقى، ووسط البلد، والزمالك، والمنيل، والعباسية، وشبرا، و6 أكتوبر، والهرم، والمعادى، والمقطم، والإسكندرية، والإسماعلية، والسويس".

والدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية "مركز شباب الجزيزة، ومركز شباب الأولمبى المعادى، ونادى منتخب السويس، ومركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، والحى السادس بأكتوبر، ونادى أصحاب الجياد بسموحة، ونادى الشمس ، كما خصصت "تذكرتى" خطًا ساخنًا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات رقمه 15355.

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وتستضيف مصر النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، فى أعوام 1959 ، 1974، 1986 ، و2006 وحصدت اللقب.