شكرا لقرائتكم استمرار بيع تذاكر بطولة أمم افريقيا 2019 اليوم من خلال المنافذ المحددة فى رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستمر منافذ بيع تذاكر بطولة أمم افريقيا 2019، فى عملها اليوم السبت وفقا للمواعيد المخصصة لشهر رمضان الكريم، حيث من المقرر أن تبدأ من 10 صباحا حتى 4 عصرا، ومن 8 مساء حتى 1صباحا. وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا قد حددت منافذ استلام التذاكر كالتالى: الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس ). Advertisements الدرجه الثانية و الثالثة : جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس. وخصصت تذكرتى خطا ساخنا رقمه 15355 للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات .

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