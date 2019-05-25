الاسماعيلى يطير إلى الغردقة مساء غدا الأحد لمواجهة الجونة...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة محمود جابر السفر للغردقة فى السادسة مساء الاحد المقبل لملاقاة الجونة. وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الجونة والاسماعيلى فى العاشرة من مساء الاثنين 27 مايو الجارى على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة للمسابقة. وفضل رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلي إبراهيم عثمان ، المشرف على قطاع الكرة السفر بالطيران للغردقة فى ظل ارهاق اللاعبين ، نظرا لضيق الوقت بين المباريات بجانب طول مدة السفر براً إلى مدينة الجونة. Advertisements ويحاول مجلس الإدارة تهيئة الأجواء لاستمرار النتائج الإيجابية بعد الفوز على الداخلية والتعادل مع الأهلى بآخر جولتين سعيا لتحقيق أفضل مركز الموسم. الاسماعيلى يحتل المركز السابع برصيد 42 نقطة بينما يحتل الجونة المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددا بالهبوط.

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