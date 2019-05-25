شكرا لقرائتكم سنة حلوة .. حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد والدته على انستجرام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى بتهنئة والدته الدكتورة ماجى الحلوانى بعيد ميلادها عبر صفحته على انستجرام . Advertisements

حازم إمام وحرص حازم إمام على نشر صورة تجمعه بوالدته وشقيقه أشرف معلقا : كل سنة و انتى طيبة يا أمى . يذكر أن الدكتورة ماجى الحلوانى هى عميد كلية الإعلام السابقة بجامعة القاهرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سنة حلوة .. حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد والدته على انستجرام... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.