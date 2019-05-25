رئيس الزمالك يهاجم الخطيب: كل جماهير الأهلي بتكرهك

كتب: محمد السيسي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإدارة الحالية للنادي الأهلي لا تصلح لقيادة النادي حاليا، بسبب فشلها في تحقيق رغبات الجماهير.

وقال رئيس النادي خلال تصريحات تلفزيونية: "جماهير الأهلي كلها بتركه محمود الخطيب، ولو علمت مدى كرههم لك، لن تففعل ما تقوم به الأن".

وتابع: "النادي الأهلي لن يكون دولة تانية جوة مصر، ومجلس إدارة الأحمر، يريد اشعال الفتنة في مصر قبل أمم أفريقيا، والقرارات التي صدرت من المجلس تسيىء للقلعة الحمراء بشكل كبير".