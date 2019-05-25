كتب: محمد السيسي
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإدارة الحالية للنادي الأهلي لا تصلح لقيادة النادي حاليا، بسبب فشلها في تحقيق رغبات الجماهير.
وقال رئيس النادي خلال تصريحات تلفزيونية: "جماهير الأهلي كلها بتركه محمود الخطيب، ولو علمت مدى كرههم لك، لن تففعل ما تقوم به الأن".
وتابع: "النادي الأهلي لن يكون دولة تانية جوة مصر، ومجلس إدارة الأحمر، يريد اشعال الفتنة في مصر قبل أمم أفريقيا، والقرارات التي صدرت من المجلس تسيىء للقلعة الحمراء بشكل كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يهاجم الخطيب: كل جماهير الأهلي بتكرهك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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