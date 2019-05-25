موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية.. والقناة الناقلة المجانية وترددها.. و3 تغييرات في تشكيل جروس

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نهضة بركان المغربي، في العاشرة مساء الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب في المغرب، بفوز نهضة بركان، بهدف دون رد، ويحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين، لضمان تحقيق اللقب.

وتأهل الزمالك للنهائي على حساب النجم الساحلي التونسي بعدما أطاح به من نصف النهائي، بمجموعي مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0.

وعلى الجانب الأخر، صعد نهضة بركان، للمبارة النهائية، بعدما أطاح بالصفاقسي التونسي بنتيجة 3/2 في مجموع المباراتين.

قائمة الزمالك

من جانبه، كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة نهضة بركان.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراس المرمى: جنش - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

الدفاع: محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - حازم إمام - بهاء مجدي - عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش"

الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم "كهربا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - أيمن حفني - إبراهيم حسن - محمد إبراهيم - أحمد سيد "زيزو" - محمد عنتر

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الهجوم: خالد بوطيب - حميد أحداد

وشهدت القائمة استبعاد 6 لاعبين، هم عمرو السعيد، وحمدي النقاز للإيقاف، وفرجاني ساسي وعماد السيد ومصطفى فتحي للإصابة، وأحمد مدبولي لأسباب فنية، فيما يعود جنش بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، بجانب تعافي المهاجم خالد بو طيب.

التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يبدأ جروس، المدير الفني للزملك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جنش

الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء والونش وحازم إمام

الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وكهربا وزيزو (إبراهيم حسن)

الهجوم: خالد بو طيب

القناة المجانية الناقلة وترددها

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، عن إذاعة مباراة الزمالك، ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها العاشرة مساء الأحد، على ملعب برج العرب، مجانا عبر قناة تايم سبورت، على التردد الأرضي.

ويمكن استقبال قناة تايم سبورت على التلفزيونات من خلال الترددات الأرضية، عبر حيز UHF 32، بالإضافة إلى نسخة أخرى من خلال أجهزة استقبال القمر النايل سات على تردد ١١٤٤٩ أفقي، بمعادل ترميز 27500، ومن خلال القناة الفضائية سيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الأرضية من القناة.

كما تنقل المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD 1، المشفرة.