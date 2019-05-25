شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشجع يشيد بسهولة نظام تذكرتى فى الحصول على تذاكر المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحد المشجعين بعد حصوله على تذاكر بطولة امم افريقيا 2019 من منفذ تذكرتى بنادى الشمس أن هذا النظام سهل جداً على المشجعين، مشيرا إلى أنه تسلم تذاكر البطولة فى 5 دقائق فقط، وأن هذا النظام يوفر جهدا كبيرا على الراغبين فى حضور المباريات.

وخصص مسئولو موقع تذكرتى واللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا عددا من الأماكن للمشجعين لاستلام التذاكر بأسرع وقت وتسهيل مهمة الحضور فى إنهاء طلباتهم فى أسرع وقت.

وحددت اللجنة منافذ استلام التذاكر كالتالى: الدرجة الأولى: فرع أورنج التالية "مصر الجديدة، ومدينة نصر، والتجمع، والرحاب، والدقى، ووسط البلد، والزمالك، والمنيل، والعباسية، وشبرا، و6 أكتوبر، والهرم، والمعادى، والمقطم، والإسكندرية، والإسماعلية، والسويس".

Advertisements

والدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية "مركز شباب الجزيزة، ومركز شباب الأولمبى المعادى، ونادى منتخب السويس، ومركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، والحى السادس بأكتوبر، ونادى أصحاب الجياد بسموحة، ونادى الشمس ، كما خصصت "تذكرتى" خطًا ساخنًا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات رقمه 15355