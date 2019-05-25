شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة بين الفطار والسحور.. الزمالك يسقط أورلاندو فى ملعبه بهدفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف بمباريات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الممتلئ بالأحداث المثيرة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "قصة مباراة بين الفطار والسحور".

عاد الزمالك بانتصار ثمين من أنياب نظيره أورلاندو بيراتيس بطل جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما فى 24 رمضان، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية 2015، وأحرز هدفى الزمالك معروف يوسف ومصطفى فتحى.