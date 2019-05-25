سوبر كورة يقدم أهم 10 معلومات عن "تذكرتى" لتسهيل حجز تذاكر امم افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مسئولو الشركة المنفذة لنظام "تذكرتى" تطبيقه فى عدد من المجالات الأخرى، مثل المواصلات العامة والسياحة وغيرها، بعد نجاح نظام "تذكرتى" فى حل الكثير من أزمات عملية طرح وبيع تذاكر المباريات.

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