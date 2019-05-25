شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يرفض تأجيل معسكر المنتخب قبل امم افريقيا بسبب أزمة المؤجلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة أجيرى، فكرة تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة أمم افريقيا 2019، الذى ينطلق يوم 6 يونيو المقبل.

وكشف مصدر بجهاز المنتخب أن الخواجة كان يرغب فى توقف الدورى قبل البطولة بـ20 يوما، قبل أن يعقد جلسة مع هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات ليتم إعلان توقف الدورى يوم 3 يونيو المقبل، على أن ينطلق المعسكر يوم 6 من نفس الشهر.

وأضاف المصدر أن الخواجة يرفض أى تأجيل فى المعسكر، خاصة أن المنتخب سيخوض وديتين فقط قبل الكان أمام تنزانيا وغينيا يومىّ 13 و16 يونيو، لذا من الصعب تأجيل المعسكر.

كان الاهلى هدد اتحاد الكرة بالانسحاب من الدورى حال استمراره لما بعد بطولة أمم افريقيا.