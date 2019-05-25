شكرا لقرائتكم خبر عن أحد المشجعين عن تذكرتى: أخيراً انتهى زمن السوق السوداء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أحد المشجعين عن تجربته مع موقع تذكرتى والحصول على تذاكر مباريات امم افريقيا 2019، قائلاً، "جئت من محافظة بنى سويف إلى مركز شباب الجزيرة خصيصا للحصول على الـ fan id وتذاكر البطولة".

وأكد اسلام محمد أن موقع تذكرتى حمى المشجعين من استغلال السوق السوداء، حيث كانت التذاكر تباع بأضعاف ثمنها، مُشيراً إلى التسهيلات التى وجدها فى التعامل مع موقع تذكرتى بدءاً من تسجيل البيانات وحتى الحصول على التذاكر.

وانطلقت عملية تسليم ال Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية بمركز شباب الجزيرة في الحادية عشرة صباح اليوم السبت والتي تستمر حتى الرابعة عصرا قبل أذان المغرب، ثم تعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا،حيث شهدت الساعات الأولى اقبالا خفيفا ومن المتوقع زيادة الاعداد في منتصف اليوم .

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وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.