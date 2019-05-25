شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على يصعد لربع نهائى الجائزة الكبرى للجودو فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد على، لاعب منتخب الجودو، فى الوصول إلى ربع نهائي بطولة الجائزة الكبرى والتى تقام بالصين بعد التغلب على منافسه الإسبانى فى دور الـ16 من منافسات وزن تحت 81 كجم .

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وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من أحمد على ومحمد على وعبد الرحمن محمد ومحمد محى وعلى عيد وحاتم عبد الآخر وأحمد وحيد.

ويرافق البعثة فى الصين سيد أبو ميدان مديرا فنيا وهشام محمد رئيسا للبعثة.