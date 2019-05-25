حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد والدته الدكتورة ناجى الحلوانى عبر انستجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى على تهنئة والدته الدكتورة ماجى الحلوانى عميد كلية الإعلام السابقة بجامعة القاهرة بعيد ميلادها عبر صفحته على انستجرام . Advertisements ونشر أمام صورة تجمعه بوالدته و شقيقه أشرف معلقا : كل سنة وأنتى طيبة يا أمى .

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