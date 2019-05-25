بالأرقام.. ماذا قدم كهربا مع الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، لقيادة فريقه فى إياب نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى فى المباراة المقرر له العاشرة مساء الاأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدف دون رد. ويضع الزملكاوية آمالا عريضة على كهربا لقيادة الزمالك للتتويج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء سعياً لإعادة الفارس الأبيض لمنصات التتويج الأفريقية الغائبة منذ 2002. Advertisements ولعب كهربا 38 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بواقع 2725 دقيقة وسجل 13 هدفاً وصنع 14 هدفاً لزملائه وسدد 97 مرة وصنع 30 كرة عرضية صحيحة مقابل 56 عرضية خاطئة وقطع الكرة فى 76 مرة وقام بـ65 مراوغة وصنع 36 فرصة وفقد الكرة 204 مرات.

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