شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مسئولو "تذكرتى" بشباب الجزيرة يشرحون فوائده فى القضاء على السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث القائمون على منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة عن طريقة عمل الموقع وتسهيل عملية بيع التذاكر الكترونيا وما يمكن أن يوفره الموقع من جهد على المشجعين وكذلك حمايتهم من الاستغلال في عملية بيع التذاكر.

وأكد يوسف أحمد، مدير الخدمة بمركز شباب الجزيرة، أن الموقع يحمى المشجعين من عملية الاستغلال فى بيع التذاكر عبر السوق السوداء والتى يصل فيها سعر التذكرة الواحدة إلى أضعاف سعرها الحقيقى، مشيرا إلى أن عملية تسجيل البيانات عبر الموقع ستساهم كثيرا فى القضاء على حالات الشغب داخل الملاعب، وهو ما يشير إلى اقتراب عودة الجماهير، وفقا لنظام جديد يحافظ على أمنهم وسلامتهم .

وانطلقت عملية تسليم الـ Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية بمركز شباب الجزيرة في الحادية عشرة صباح اليوم السبت وتستمر حتى الرابعة عصرا قبل أذان المغرب، ثم تعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا،حيث شهدت الساعات الأولى اقبالا خفيفا ومن المتوقع زيادة الاعداد في منتصف اليوم .

وخصص مسئولو موقع تذكرتى واللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا عدداً من الأماكن للمشجعين لاستلام التذاكر بأسرع وقت وتسهيل مهمة الحضور فى إنهاء طلباتهم فى أسرع وقت.

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وحددت اللجنة منافذ استلام التذاكر كالتالى: الدرجة الأولى: فرع أورنج التالية "مصر الجديدة، ومدينة نصر، والتجمع، والرحاب، والدقى، ووسط البلد، والزمالك، والمنيل، والعباسية، وشبرا، و6 أكتوبر، والهرم، والمعادى، والمقطم، والإسكندرية، والإسماعلية، والسويس".

والدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية "مركز شباب الجزيزة، ومركز شباب الأولمبى المعادى، ونادى منتخب السويس، ومركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، والحى السادس بأكتوبر، ونادى أصحاب الجياد بسموحة، ونادى الشمس ، كما خصصت "تذكرتى" خطًا ساخنًا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات رقمه 15355.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.