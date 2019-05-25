شكرا لقرائتكم خبر عن ندى حافظ تخسر فى دور ال64 التمهيدى لجائزة السيف الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسرت ندى حافظ لاعبة المنتخب الوطنى لسلاح السيف فى دور ال64 التمهيدى ببطولة الجائزة الكبرى بروسيا من لاعبة كوريا الجنوبية جيون بنتيجة 15 /7 . Advertisements ونجحت حافظ فى تخطى دور المجموعات قبل أن تفوز على بطلة روسيا فى دور ال 128 بنتيجة 15 /11 . ومن المقرر أن يخوض زياد السيسى منافسات دور ال 64 الرئيسى للرجال اليوم، بينما ودع مهاب سامر المنافسة من دور المجموعات .

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