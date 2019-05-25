شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد إصابة أحمد الشيخ بجزع فى أنكل القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للأهلي أن أحمد الشيخ لاعب الفريق يعانى من الإصابة بجزع فى أنكل القدم.

وكان الشيخ قد غادر مران الفريق الجماعى، مساء أمس الجمعة، متأثرًا بإصابته فى الأنكل، حيث خضع للفحص الطبى عقب مغادرته ملعب التتش بالجزيرة.

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وأوضح الجهاز الفني أن اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بجزع فى أنكل القدم على أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجى وتأهيلى خلال الأيام القادمة للتعافى من الإصابة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس، الجمعة، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق أمس الأول الخميس عقب مواجهة الإسماعيلي فى الجولة المؤجلة من اللاسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى الممتاز.