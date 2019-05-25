فيديو.. مسئول منفذ تذكرتى بنادى الشمس: النظام سريع وتطبيقه فى الدورى سهل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يوسف عبادة، مسئول منفذ تذكرتى فى نادى الشمس، أن نظام تسليم التذاكر والـ fan id سهل جدا على المشجعين، مشيرا إلى أنه يرى قبولا كبيرا من المستلمين فى المنفذ، مشيرا إلى أن النظام سريع جدا ويمكن تطبيقه بسهولة فى الدورى الممتاز.
وخصص مسئولو موقع تذكرتى واللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا عدد من الأماكن للمشجعين لاستلام التذاكر بأسرع وقت وتسهيل مهمة الحضور فى إنهاء طلباتهم فى أسرع وقت.
وحددت اللجنة منافذ استلام التذاكر كالتالى: الدرجة الأولى: فرع أورنج التالية "مصر الجديدة، ومدينة نصر، والتجمع، والرحاب، والدقى، ووسط البلد، والزمالك، والمنيل، والعباسية، وشبرا، و6 أكتوبر، والهرم، والمعادى، والمقطم، والإسكندرية، والإسماعلية، والسويس".
والدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية "مركز شباب الجزيزة، ومركز شباب الأولمبى المعادى، ونادى منتخب السويس، ومركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، والحى السادس بأكتوبر، ونادى أصحاب الجياد بسموحة، ونادى الشمس ، كما خصصت "تذكرتى" خطًا ساخنًا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات رقمه 15355
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