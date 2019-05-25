اخبار الرياضه

الإسماعيلى يعلن موعد السفر للغردقة لمواجهة الجونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن موعد السفر للغردقة لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة محمود جابر، السادسة مساء الأحد المقبل موعداً للسفر للغردقة لملاقاة الجونة.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت إقامة مباراة الجونة والإسماعيلى فى الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين 27 مايو الجارى على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة للمسابقة.

ووافق إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلي والمشرف على قطاع الكرة، على السفر بالطيران للغردقة فى ظل شعور اللاعبين بالإرهاق، نظرا لضيق الوقت بين المباريات بجانب طول مدة السفر براً إلى مدينة الجونة.

Advertisements

ويتطلع مجلس الإدارة لتهيئة الأجواء التى تكفل استمرار النتائج الإيجابية بعد الفوز على الداخلية والتعادل مع الأهلى بآخر جولتين سعيا لتحقيق أفضل مركز ممكن هذا الموسم.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 42 نقطة بينما يحتل الجونة المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددا بالهبوط.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يعلن موعد السفر للغردقة لمواجهة الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا