شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن موعد السفر للغردقة لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة محمود جابر، السادسة مساء الأحد المقبل موعداً للسفر للغردقة لملاقاة الجونة.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت إقامة مباراة الجونة والإسماعيلى فى الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين 27 مايو الجارى على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة للمسابقة.

ووافق إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلي والمشرف على قطاع الكرة، على السفر بالطيران للغردقة فى ظل شعور اللاعبين بالإرهاق، نظرا لضيق الوقت بين المباريات بجانب طول مدة السفر براً إلى مدينة الجونة.

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ويتطلع مجلس الإدارة لتهيئة الأجواء التى تكفل استمرار النتائج الإيجابية بعد الفوز على الداخلية والتعادل مع الأهلى بآخر جولتين سعيا لتحقيق أفضل مركز ممكن هذا الموسم.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 42 نقطة بينما يحتل الجونة المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددا بالهبوط.