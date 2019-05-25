شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب خافيير أجيرى أول ضيف على قناة تايم سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف قناة تايم سبورت المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، فى لقاء حصرى للحديث عن بطولة أمم أفريقيا 2019 وقائمة المنتخب المبدئية التى أعلن عنها منذ أيام، بالإضافة إلى كل استعدادات المنتخب للكان.

طلق مسئولو قناة "تايم سبورت" البرومو الخاص بها، لنقل فعاليات بطولة أمم أفريقيا 2019، وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من النظام القديم الذى كان بمشاركة 16 فريق فقط.

تنقل القناة كل الأحداث الخاصة بأمم أفريقيا ومتابعة استعدادت منتخب مصر للبطولة و أخبار المنتخبات الأخري و تغطية حصرية لأخبار وتدريبات الفراعنة، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "إعلام المصريين" والهيئة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التى تُذاع علي نسختها الأرضية، مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 و تأتي هذه الخطوة ثمرة للتعاون الذي يتم بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين بهدف التطوير وتقديم محتوى أفضل على شاشات التليفزيون المصرى.

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وتنقل قناة تايم سبورت مباريات بطولة أمم أفريقيا على القنوات الأرضية وتشهد تواجد ألمع و أكبر نجوم التحليل الكروي والرياضي، وعلى رأسهم أحمد شوبير و سيف زاهر و حازم إمام و حسن شحاته و أيمن يونس و حسن المستكاوي و طه إسماعيل وعماد متعب و طارق الأدور و محمد أبو العلا و جمال الغندور و فرح و شيما و أحمد عز.