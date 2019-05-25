الخليج 365 يكشف.. ما يدور في رأس اتحاد الكرة لحل أزمة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

يفكر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم في بعض المقترحات للخروج من أزمة جدول الدوري، بعد بيان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وكان هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، قد كلف أحمد شوبير نائب الرئيس، بتشكيل لجنة لمراجعة جدول الدوري، وإيجاد حلول، وتم تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بوضع التصور النهائي، على أن يتم اتخاذ القرار في اجتماع المجلس يوم الاثنين المقبل.

وصرح مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم لـ"الخليج 365" –رفض الكشف عن إسمه- بأنه تم إصدار تعليمات للجهاز الفني لمنتخب مصر بعدم الحديث لأي وسيلة إعلامية بخصوص هذا الشأن.

وقال المصدر في حديثه، أن اتحاد الكرة يدرس بعض المقترحات من أجل الخروج من تلك الأزمة بحل وسط يرضي جميع الأطراف، دون المساس بموعد معسكر منتخب مصر استعدادا لمنافسات أمم أفريقيا 2019.

وأشار المصدر، الى أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، لا يمانع تأخر انضمام بعض اللاعبين عن موعد المعسكر المحدد له يوم 6 من شهر يونيو، لكن دون المساس بهذا الموعد أو تأجيله.

وأوضح المصدر، أن أجيري يرحب بأن يبدأ المعسكر بأي عدد من اللاعبين خاصة وأن هناك بعض اللاعبين المحترفين سوف ينضموا للمعسكر يوم 8 يونيو، وبالتالي، يمكن أن يسمح بتأخر انضمام لاعبي الأهلي والزمالك إذا لزم الأمر.

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وتطرق المصدر في حديثه، الى أن الجهاز الفني للمنتخب، ليس لديه أزمة فيما يخص اللاعبين الدوليين من الأهلي والزمالك، في ظل الإعتماد على لاعب واحد فقط من الـ8 المنضمين من قطبي الكرة المصرية وهو طارق حامد.

وتابع المصدر قائلا "أحد أعضاء اتحاد الكرة اقترح أن يتم الانتهاء من جميع المباريات قبل أمم أفريقيا على أن ينضم لاعبو الأهلي والزمالك في موعد متأخر لمعسكر المنتخب، لكن هذا المقترح لم يلقى قبولا من جانب باقي الأعضاء".

وصرح "السبب في الرفض أن اتحاد الكرة سوف يظهر كأنه العنصر الأضعف بالمنظومة، بجانب أنه سيكون تنفيذا كاملا لبيان النادي الأهلي، وبالتالي صدام أخر مع أندية الزمالك وبيراميدز".

واستمر "هناك مقترح أخر يخص أن يتم انهاء جميع المباريات والمؤجلات قبل أمم أفريقيا، على أن تُلعب الجولة الأخيرة في موعد واحد بعد انتهاء منافسات البطولة الأفريقية، من أجل مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية فيما يخص صراع الهبوط والقمة".

وشدد "سيتم مراعاة فوارق الأيام بين الأندية في تلك المباريات، أي يمكن أن يلعب الزمالك مباراة على سبيل المثال بعد أمم أفريقيا بجانب مباراته في الجولة الأخيرة مع الأهلي، نظرا لإمكانية صعوبة أن يخوض الزمالك كل مؤجلاته قبل أمم أفريقيا".

واختتم "اتحاد الكرة بهذا المقترح يريد أن تكون نهاية المسابقة لجميع الأندية في وقت واحد، وأن تلعب الجولة الأخيرة في نفس التوقيت وانقاذ الموسم الاستثنائي دون مزيد من المشاكل".