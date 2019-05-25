الأهلي يعلن تفاصيل إصابة أحمد الشيخ وتعافي حارسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الجهاز الفني بالنادي الأهلي عن إصابة أحمد الشيخ لاعب الفريق بجزع في أنكل القدم بعد خضوعة للأشعة.



وكان الشيخ قد غادر مران الفريق الجماعي مساء أمس الجمعة، متأثرًا بإصابته في الأنكل حيث خضع للفحص الطبي عقب مغادرته ملعب التتش بالجزيرة.



وأوضح الجهاز الفني أن اللاعب أجري أشعة أثبتت إصابته بجزع في أنكل القدم علي أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام القادمة للتعافي من الإصابة.



وقال الجهاز الفني للفريق أن علي لطفي حارس مرمي الفريق تعافي من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة.

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وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب شارك بقوة في تدريبات حراس المرمى وبات لائقًا من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات والمباريات بعد تخلصه من آلام الركبة.



يذكر أن علي لطفي حصل على حقنة في ركبته للتعافي من خشونة الركبة وذلك بالتوازي مع البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له اللاعب قبل عودته للتدريبات الجماعية أمس الجمعة ومشاركته فيها بشكل جيد.



ويواصل الفريق تدريباته مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة، وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مواجهة الإسماعيلي مساء الأربعاء الماضي.



ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة ويتبقي له مباراتين أمام المقاولون والزمالك.