"استغلال إيقاف السعيد".. أول تعليق من بيراميدز على بيان الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال أحمد عفيفي، المتحدث الإعلامي لبيراميدز، إن ناديه كان على علم باستكمال بطولة الدوري الممتاز عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، والحديث حول ضرورة إنهاء بطولة الدوري قبل انطلاق البطولة بدأ عقب تعادل الأهلي مع الإسماعيلي.

وأضاف عفيفي- عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- أن الأهلي يريد مواجهة بيراميدز فى الكأس لاستغلال غياب عبدالله السعيد، نجم الفريق، الذى حصل على الإنذار الثالث بمباراة نجوم المستقبل الماضية.

وفسر عفيفي: "الأهلي يتحدث عن مبدأ تكافؤ الفرص فى بيانه ويرغب فى أن تلعب الجولة الأخيرة فى نفس الموعد وعرض أن يلعب مباراتنا فى الكأس فى فترة أداء الزمالك لمؤجلاته، وهو ما يعني أن مباراة بيراميدز القادمة فى الكأس، وليست أمام حرس الحدود".

وأكمل ساخرا: "وتصادف أن الوقت الوحيد والمباراة الوحيدة التي يغيب فيها عبدالله السعيد مع المرة الوحيدة التي رحب فيها الأهلي بمواجهتنا فى مباراة الكأس، المباراة التى لهثنا شهورا من أجل تحديد موعدها".

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وأنهى: "اللعبة الحلوة حلوة".

وأعلن مجلس إدارة الأهلي خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد أمس، الجمعة، عن رفضه استكمال الدوري حال تأجيل أي مباراة للفريق لما بعد بطولة أمم إفريقيا، وطلب إقامة المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز قبل الجولة الأخيرة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ورحب مجلس الأهلي بأداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم.

وقال مجلس إدارة الأهلي، في البيان الصادر عنه، أن الاجتماع شهد مناقشات طويلة حول الضرر البالغ الذي سوف يلحق بالنادي الأهلي مجددًا من جراء عدم استكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، وحاجته إلى فترة زمنية تكفي للتجهيزات الفنية والإدارية.

وتضامنت أندية سموحة والإنتاج الحربي وحرس الحدود والمقاولون العرب مع مطلب الأهلي بإنهاء مسابقة الدوري قبل بداية كأس الأمم الإفريقية وإقامة الجولة الأخيرة من بطولة الدوري فى نفس التوقيت.