نابولي يرفض رحيل كوليبالي إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يسعى للحصول على خدمات السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية إن ريال مدريدتقدم إلى نابولي بعرض وصل إلى 90 مليون يورو، لضم كوليبالي، ولكن نادي نابولي أبدى تمسكه باللاعب ورفض رحيله.
ويسعى ريال مدريد الإسباني لدعم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل خوض الموسم المقبل بشكل مختلف ونسيان الموسم الكارثي الذي خاضه الفريق الملكي، والذي ودعه دون بطولات.
يذكر أن اللاعب السنغالي كوليبالي يحظى بإهتمام كبير من عدد من الأندية الاوروبية، وعلى رأسها مانشستر يونايتد.
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