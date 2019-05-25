اخبار الرياضه

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام فالنسيا في كأس ملك إسبانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تنطلق اليوم السبت المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا، والتي ستجمع بين وفالنسيا على ملعب ستاد بينتو فيامارين.

ويبحث برشلونة حامل اللقب عن ختام الموسم، بتحقيق بطولة بعد الإخفاق في .

وتعد المباراة فرصة أخيرة لفالفيردي، المدير الفني لبرشلونة للاستمرار مع الفريق، حيث إن الخسارة اليوم قد تكلفه الإقالة من منصبه، في ظل الغضب الجماهيري للفريق الكتالوني بعد الخروج

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
المهين من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام .

التشكيل المتوقع لبرشلونة لمواجهة فالنسيا في كأس ملك إسبانيا

Advertisements

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن

الدفاع: نيلسون سيميدو ،جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت،

الوسط: سيرجيو بوسكيتش، ارتورو فيدال، إيفان راكيتيتش، فيليب كوتينيو

الهجوم: ليونيل ، لويس سواريز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام فالنسيا في كأس ملك إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا