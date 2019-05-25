التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام فالنسيا في كأس ملك إسبانيا

تنطلق اليوم السبت المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا، والتي ستجمع بين برشلونة وفالنسيا على ملعب ستاد بينتو فيامارين.
ويبحث برشلونة حامل اللقب عن ختام الموسم، بتحقيق بطولة بعد الإخفاق في دوري أبطال أوروبا.
وتعد المباراة فرصة أخيرة لفالفيردي، المدير الفني لبرشلونة للاستمرار مع الفريق، حيث إن الخسارة اليوم قد تكلفه الإقالة من منصبه، في ظل الغضب الجماهيري للفريق الكتالوني بعد الخروج
التشكيل المتوقع لبرشلونة لمواجهة فالنسيا في كأس ملك إسبانيا
حراسة المرمى: ياسبر سيليسن
الدفاع: نيلسون سيميدو ،جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت،
الوسط: سيرجيو بوسكيتش، ارتورو فيدال، إيفان راكيتيتش، فيليب كوتينيو
الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز.
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