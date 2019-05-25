محمد عبدالعال يتأهل لمباراة الميدالية البرونزية لبطولة الجائزة الكبرى للجودو

تأهل محمد عبدالعال لاعب منتخب مصر للجودو إلى مباراة الميدالية البرونزية لبطولة الجائزة الكبرى والمقامة حاليا في الصين، والتي تعد أحد المحطات المهمة لتجميع اللاعبين للنقاط للتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التي تستضيفها العاصمةاليابانية طوكيو صيف العام المقبل.
وتأهل عبدالعال إلى مباراة الميدالية البرونزية في منافسات وزن -81 كجم بعد فوزه على بطل كندا بالايبون 10-1.
وكان محمد عبدالعال قد تأهل إلى
وتشارك مصر في البطولة بثمانية لاعبين وهم:
محمد عبدالموجود، وعلى حازم، وأحمد على، ومحمد عبدالعال، ومحمد محيي، وأحمد وحيد، وعبدالرحمن على، وحاتم عبدالآخر، ويقود الفريق فنيا السيد أبوالميدان، ويرأس البعثة هاشم محمد هاشم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو.
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