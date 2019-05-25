تعرف على مواعيد مباريات اليوم في بطولة كأس العالم للشباب

تتواصل اليوم السبت مباريات دور المجموعات، في كأس العالم للشباب المقام في بولندا، في ثالث أيام البطولة وتنطلق اليوم لقاءات المجموعة الخامسة والسادسة.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة فرنسا، في إطار مباريات المجموعة الخامسة، على ملعب ستاديون جوسير، وبنفس المجموعة يستضيف ملعب ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك، مباراة بنما ومالي.

وبالمجموعة السادسة يواجه منتخب البرتغال نظيره الكوري الجنوبي، على ملعب ستاديون مييسكي بييلسكو بيالا، فيما تنطلق مواجهة بين الأرجنتين وجنوب افريقيا على ملعب ستاديون مييسكي فتيشاش.

وتقام البطولة في الفترة من ٢٣ مايو وتستمر حتى ٥ يونيو.

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مواعيد مباريات اليوم لكأس العالم للشباب..

في المجموعة الخامسة، يلتقي منتخب السعودية أمام فرنسا، في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت تنطلق مباراة بنما ومالي.

وفي المجموعة السادسة، يلتقي منتخبا البرتغال وكوريا الجنوبية، الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وفي نفس المجموعة يلتقي منتخب الأرجنتين وجنوب أفريقيا الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.