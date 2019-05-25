موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.. والقنوات الناقلة

يستعد عشاق الكرة الإسبانية، لختام الموسم الحالي بمباراة نهائي كأس ملك إسبانيا، بين برشلونة وفالنسيا، والتي ستجمع الفريقين اليوم السبت على ملعب ستاد بينتو فيامارين.

ويخوض برشلونة المباراة سعيًا للحفاظ على لقب كأس ملك اسبانيا للمرة الخامسة على التوالي، وتحقيق الثنائية للموسم التالي توالياً بعد أن حقق بطولة الدوري الإسباني.

كما يسعى الفريق الكتالوني لختام الموسم ببطولة أخرى بجانب الدوري، في محاولة لنسيان السقوط المدوي في دوري أبطال أوروبا ووداعه البطولة، برباعية قاسية أمام ليفربول، في نصف النهائي.

وكان إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، ضم جميع عناصر الفريق الكتالوني لقائمة المباراة، بحثا عن الحفاظ على كأس ملك إسبانيا.

ويعد فريق برشلونة هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس إسبانيا، حيث حقق اللقب 30 مرة.

وعلى الجانب الآخر فإن فريق فالنسيا، يبحث عن اختتام الموسم ببطولة، خاصة مع تقديمه لمستوى مميز في الدور الثاني هذا الموسم، وتمكنه من الوصول لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

بالإضافة لنجاح الفريق في احتلال المركز

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الرابع في جدول الدوري الإسباني، ليتأهل الموسم المقبل للعب في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق الخفافيش لتحقيق لقب الكأس للمرة الثامنة في تاريخه، حيث كانت آخر مرة تمكن فيها من حصد اللقب بموسم 2007/2008.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في كأس ملك إسبانيا:

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما تبدأ في العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في كأس ملك إسبانيا:

المباراة لن يتم إذعتها عبر أي قناة عربية، وتنقلها قناة "TVE" الإسبانية المفتوحة على القمر الأوروبي "Hot Bird1-6" تردد 11785 أفقي

وقناة IRIB Varzesh على قمر ARABSAT، تردد، 11881 أفقي.