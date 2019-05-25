رياضة | نجم المغرب يقترب من ارتداء قميص ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم المغرب يقترب من ارتداء قميص ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد أضاف نجما جديدا إلى لائحة اللاعبين الذين يطمح في التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة أوك دياريو الإسبانية أن الملكي وضع المغربي حكيم زياش نجم آياكس أمستردام الهولندي على طاولته وذلك عقب تألقه اللافت هذا الموسم خصوصا في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما خطف أنظار زين الدين زيدان المدير الفني للملكي مؤكدة إلى أن سعره مغري، حيث لا يتجاوز حاليا 40 مليون يورو أي ما يعادل 44 مليون دولار.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الملكي يرى في حكيم زياش الخيار الجيد لتعويض الرحيل المنتظر لجاريث بيل الذي أكدت العديد من التقارير إلى عودته إلى الدوري الإنجليزي.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن بايرن ميونيخ يسعى لخطف زياش نجم آياكس.

وأشارت كثير من التقارير الإعلامية الهولندية أن زياش قرر بشكل نهائي مغادرة أسوار آياكس مع نهاية الموسم الجاري، حيث تلقى عدة عروض من فرق إنجليزية وإسبانية وألمانية.

كما صرح مارك أوفرمارس مدير كرة القدم في آياكس الأسبوع الماضي بأن زياش سيسمح له بمغادرة النادي هذا الصيف مؤكدًا أن النجم المغربي الذي اختير أفضل لاعب في آياكس للموسم الثاني على التوالي سيرحل عندما يأتي ناد كبير لضمه.

يذكر أن زياش قدم أداء مميزا مع آياكس هذا الموسم بعدما توج معه بثنائية الدوري والكأس إلى جانب الصعود معه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا مسجلا 24 هدفا في جميع المسابقات.