رياضة | اليوم.. الأهلي يواصل تدريباته وينتظر مصير الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الأهلي يواصل تدريباته وينتظر مصير الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة.



وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مواجهة الإسماعيلي مساء الأربعاء الماضي في الجولة التي كانت مؤجلة من اللاسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة ويتبقي له مباراتين أمام المقاولون والزمالك.