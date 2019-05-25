رياضة | الأهلي يعلن جاهزية علي لطفي للمباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن جاهزية علي لطفي للمباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي لطفي حارس مرمي الفريق تعافي من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة.

وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب شارك بقوة في تدريبات حراس المرمى وبات لائقًا من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات والمباريات بعد تخلصه من آلام الركبة.

يذكر ان علي لطفي حصل على حقنة في ركبته للتعافي من خشونة الركبة وذلك بالتوازي مع البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له اللاعب قبل عودته للتدريبات الجماعية أمس الجمعة ومشاركته فيها بشكل جيد.