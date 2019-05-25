رياضة | الصفقة المستحيلة تقترب من ريال مدريد

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أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن مسئولي باريس سان جيرمان يعيشون حالة من القلق والحيرة بسبب التصريحات المبهمة لنجمي الفريق نيمار جونيور وكيليان مبابي والتي تؤكد تكهنات وسائل الإعلام بشأن رحيلهما في الصيف الحالي.

وقال نيمار في تصريحات صحفية : "أعتبر نفسي شخصًا شجاعًا يعشق مواجهة التحديات الجديدة".

وأضاف : "الشجاعة كلمة تصف بدقة ملامح شخصيتي ومسيرتي الاحترافية فهي تمنحني الرغبة في خوض التحديات وتجاوز العقبات التي تضعها الحياة في طريقي".

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واختتم نيمار تصريحاته قائلاً : "أعلم أن هناك عقبات أخرى بانتظاري لكن الشجاعة ستلازمني دائما".

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن هذه التصريحات تتزامن مع سفر نيمار إلى بلاده للاستعداد مع منتخب بلاده البرازيل بدون إذن المدير الفني توماس توخيل وهو التصرف الذي أغضب مدرب PSG.

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد قد يستغل هذه الأزمة خلال صيف العام الجاري للتعاقد مع نيمار أو كيليان مبابي.