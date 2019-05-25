رياضة | خفافيش فالنسيا تتأهب لحصد كأس ملك إسبانيا لتتويج موسم المئوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خفافيش فالنسيا تتأهب لحصد كأس ملك إسبانيا لتتويج موسم المئوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا المشاركة ضد برشلونة في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد بينتو فيامارين من أجل حصد اللقب وإنهاء سنوات العجاف التي عانى منها الفريق في السنوات الماضية.

ويحتفل الخفافيش الموسم الجاري بالمئوية الأولى على تأسيس النادي الذي شهد خلال السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة ويسعى إلى تخليد إسمه بحروف من نور بالحصول على لقب كأس الملك.

وتأسس الخفافيش في العام 1919 ويعتبر واحد من أفضل الأندية الإسبانية بعد أن شارك في 84 موسم من أصل 88 بالليجا.

ونجح فريق نادي فالنسيا في الحصول على 20 لقب على مدار تاريخه بالحصول على 6 بطولات دوري أسباني و7 القاب كأس ملك إسبانيا بالإضافة إلى لقبين لكأس السوبر الأوروبي ومثلها لكأس المعارض الاوروبية.

وتضمنت الألقاب أيضاً لقب لكأس السوبر الاسباني ولقب لكأس الاتحاد الأوروبي وآخر لكأس الكؤوس الأوروبية ما يجعله واحد من أعرق الاندية في العالم.

ونجح فالنسيا في الفوز باللقب الأول له في الدوري الاسباني موسم 1941 – 1942 قبل أن يحرزوا لقبين آخريين في السنوات الخمسة التالية وأتبعت الخفافيش تلك البطولات بثلاثية أعوام 1971 ، 2002 ، 2004.

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ويعتبر آخر لقب حققه الفريق في الدوري قبل خمسة عشر عاماً من الآن نجح رفائيل بينيتز في جلبه للفريق وقت أن كان القائد وقتها دافيد ألبليدا والذي يعمل حالياً كسفير لرابطة الليجا.

ملعب الفريق

وفيما يخص الملعب الذي يخوض عليه فالنسيا مبارياته فهو " ميستايا " الذي يقع على مسافة قريبة للغاية من وسط المدينة ويستضيف الكثير من المباريات الهامة بداية من العام 1923.

وتم تجديد الملعب على مدار العقود الماضية وشهد إستضافة الكثير من المحافل الدولية مثل كأس العالم 1982 التي أقيمت في إسبانيا بالإضافة إلى دورة الألعاب الأوليمبية 1992.

أبزر نجومه

يعتبر القائد داني باريخو أبرز نجوم الفريق الموسم الجاري خاصةً أنه أظهر شخصية القائد والمقاتل خلال المباريات التي خاضها مع الفريق بالإضافة إلى زملائه رودريجو مورينو وجيفري كوندوجيا.

فهل يستطيع الخفافيش على تتويج موسم المئوية بلقب كأس الملك ؟