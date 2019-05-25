رياضة | موعد مباراة السعودية وفرنسا في مونديال الشباب والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة السعودية وفرنسا في مونديال الشباب والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح المنتخب العربي السعودي اليوم السبت مبارياته في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة بمواجهة المنتخب الفرنسي في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب ستاد ستاديوم غوسير لحساب مباريات الجولة الخامسة.

وكانت البطولة قد افتتحت يوم الخميس الماضي بأربعة مواجهات حيث تمكن السنغال من الفوز على تاهيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء قبل أن يتمكن المنتخب الايطالي من الفوز على المكسيك بهدفين مقابل هدف وتعادل المنتخب الياباني مع نظيره الاكوادوري بهدف لكل فريق وإختتمت مباريات اليوم الاول بفوز كولومبيا على بولندا 2-0.

Advertisements

في المقابل لعبت يوم أمس الجمعة أربعة مباريات بفوز نيوزيلندا على الهندوراس بخمسة أهداف مقابل لا شيء وسقط المنتخب العربي القطري برباعية نظيفة من المنتخب النيجيري ونجح منتخب أوروجواي في الفوز على النرويج بثلاثة أهداف مقابل هدف وأكرم المنتخب الاوكراني ضيافة أمريكا بهدفين مقابل هدف.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً في مام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ويديرها تحكيمياً الحكم فيرناندو أندريس رياليني.