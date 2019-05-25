رياضة | ميدو يقترب من تدريب الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يقترب من تدريب الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمدير الفني السابق للوحدة السعودي من تدريب فريق الجونة في الموسم المقبل في حال بقائه في الدوري الممتاز وعدم الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وينافس فريق الجونة مع وادي دجلة والاتحاد وحرس الحدود وبتروجت والإنتاج الحربي على الهروب من الهبوط، بعدما تأكد هبوط الداخلية والنجوم.