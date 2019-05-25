رياضة | بفرمان من جوارديولا.. صفقة تاريخية على أعتاب مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بفرمان من جوارديولا.. صفقة تاريخية على أعتاب مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، عن تقديم الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، لإدارة السيتزن، بالتعاقد مع مدافع مميز لخلافة كومباني.

ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن المدرب بيب جوارديولا يستهدف التعاقد مع مدافع نادي ليستر سيتي الدولي الإنجليزي هاري ماجواير من أجل تعويض رحيل المدافع كومباني .

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وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن ليستر سيتي يريد 90 مليون جنيه إسترليني نظير التخلي عن ماجواير وبالتالي سيصبح أغلى مدافع في العالم .

وكان هاري ماجواير صاحب الـ26 عاماً انضم الى ليستر سيتي في 2017 قادماً من هال سيتي مقابل 13 مليون يورو وقدم مستوى رائع مع الفريق.