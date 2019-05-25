رياضة | موعد مباراة برشلونة وفالنسيا كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة وفالنسيا كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم اليوم فعاليات بطولة كأس ملك إسبانيا بمواجهة برشلونة ضد فالنسيا والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد بينتو فيامارين.

وفي السطور المقبلة يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على الطريقة التي تأهل بها الفريقان إلى الدور النهائي بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

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وكان برشلونة قد نجح في الوصول إلى المباراة النهائية بفضل تخطية عقبة فريق نادي ريال مدريد في نصف النهائي بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين.

في المقابل وصل رفقاء كوندجوبيا إلى المشهد الختامي بعد أن حقق الفريق الفوز على ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها ستنقل على قناة "TVE" الإسبانية المفتوحة على القمر الأوروبي "Hot Bird1-6" تردد 11785 أفقي وكذلك قناة "Varzish Sport HD" الطاجيكستانية المفتوحة، على قمر "Apstar 2R" تردد 12548 أفقي.