اونلاين | كورة لايف.. مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا في كأس العالم للشباب .. kora live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف.. مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا في كأس العالم للشباب .. kora live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننشر موعد مباراة السعودية وفرنسا للشباب المقرر لها يوم السبت 25 مايو 2019 ولقاء الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لدور المجموعات من كأس العالم للشباب 2019 تحت 20 سنة، وتستضيف دولة بولندا تلك البطولة خلال الفترة من 23 مايو حتى 15 يونيو 2019، ونقدم لكم الآن القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية للشباب، وموعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات، وبتوقيت بولندا وألمانيا وإسبانيا وأمريكا وفرنسا، تضم المجموعة الخامسة أيضا منتخبي مالي وبنما، يصعد لدور الستة عشر، أول وثاني كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث على مستوى المجموعات الستة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفرنسا للشباب السبت

بخصوص قنوات تذيع البث المباشر لمباراة السعودية وفرنسا مباشرة على الهواء فسوف تذيع كل مباريات البطولة عدة قنوات منها بي إن سبورت وتي أر تي التركية “أسماء وترددات القنوات الناقلة لكأس العالم للشباب 2019“، هذا ويشارك الأخضر الشاب في كأس العالم للشباب بوصفه بطل كأس آسيا للشباب 2018، ويمتلك الأخضر مجموعة مميزة من المواهب، ونجوم المنتخب السعودي تحت 20 سنة من المرتقب أن تتألق عالميا.

موعد مباراة السعودية وفرنسا للشباب يوم السبت

تأهل منتخب فرنسا للشباب إلى كأس العالم 2019 تحت 20 سنة ضمن أفضل 4 منتخبات في بطولة أوروبا تحت 19 سنة 2018، ووصل المنتخب الفرنسي إلى قبل نهائي تلك البطولة قبل أن يخسر من إيطاليا في قبل النهائي 0-2، موعد مباراة السعودية وفرنسا للشباب يوم السبت 25 مايو 2019 سيكون في الأوقات التالية:

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الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 5 مساء بتوقيت فرنسا وبولندا وإيطاليا.

الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق أمريكا.

خالد العطوي المدير الفني لمنتخب السعودية للشباب أكد أن المونديال ليس مباراة فرنسا فحسب، وأكد أن منتخب السعودية جاهز تماما لمباريات المونديال، مؤكدا أن معسكر المنتخب الأخير في النمسا كان ناجحا وحقق الأهداف المرجوة منه، وقال العطوي أن منتخب فرنسا منتخب قوي وهو رابع قارة أوروبا ويمتلك لاعبون يلعبون في أفضل دويات العالم، لكنه أكد على جاهزية الأخضر وقدرته على تحقيق نتيجة إيجابية.