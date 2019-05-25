اونلاين | yalla live أتش دي كورة لايف bein LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا شوت kora liveتابع لايف ماتش برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla live أتش دي كورة لايف bein LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا شوت kora liveتابع لايف ماتش برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه برشلونة منافسه فالنسيا مساء اليوم السبت على ملعب “بينتو فيامارين”، ضمن منافسات المباراة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

تنطلق المباراة في الساعة (23:00 بتوقيت الإمارات)، و(22:00 بتوقيت السعودية)، و(21:00 بتوقيت القاهرة)، و(20:00 بتوقيت جرينيتش).

حتى الآن لا توجد قناة عربية قامت بشراء حقوق بث المباراة النهائي لكأس ملك إسبانيا بين برشلونة وفالنسيا، رغم أن شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية كانت تملك حقوق بث مواجهات المسابقة حتى نصف النهائي.

لكن هناك بدائل متوفرة لمتابعة المباراة بلغات غير عربية، مثل قناة “TVE” الإسبانية المفتوحة على القمر الأوروبي “Hot Bird1-6” تردد 11785 أفقي.

وكذلك قناة “Varzish Sport HD” ا لطاجيكستانية المفتوحة، على قمر “Apstar 2R” تردد 12548 أفقي.

ويستهدف برشلونة في مباراة اليوم ضد فالنسيا مصالحة جماهيره والحصول على لقب بطولة كأس ملك إسبانيا تعوضياً عن خروجه المهين من بطولة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

Advertisements

ويعاني المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي من عدة غيابات بسبب فيروس الإصابات الذي ضرب فريقه مع نهاية الموسم وأبرزها غياب الأوروجوياني لويس سواريز يجانب زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة برشلونة العديد من التغييرات في مباراة اليوم المهمة ضد فالنسيا، والتي من الممكن أن تكون الأخيرة للمدرب إرنستو فالفيردي مع النادي الكتالوني.

إليكم تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم ضد فالنسيا حسب صحيفة “آس” ..

حراسة المرمى: سيلسين

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، لونجليه وجوردي ألبا

خط الوسط: بوسكيتس، فيدال ،راكيتيش وسيرجي روبيرتو

خط الهجوم: ميسي ومالكوم