اونلاين | يلا شوت BaRcA TV مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر تابع مباراة برشلونة اليوم Messi ToDaY كورة لايف

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يخوض حامل اللقب برشلونة مباراة نهائية حذرة ضد فالنسيا اليوم السبت، في نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، بعد خروجه المذل من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب بنيتو-فيامارين في إشبيلية، يخوض برشلونة مباراته النهائية السادسة توالياً في الكأس، باحثاً عن ثنائية جديدة مع مدربه إرنستو فالفيردي بعد الفوز بلقب "الليغا".

لكن برشلونة وفالفيردي تعرضا لصفعة قوية في دوري الأبطال، فبعد التقدم المريح على ليفربول الإنجليزي 3-0، كان السقوط رهيباً في ملعب آنفيلد، فتحطمت وعود نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مطلع الموسم بمحاولة إحراز لقب البطولة القارية.

ويبحث برشلونة المتوج 30 مرة بلقب الكأس التي انطلقت قبل 117 عاماً، أن يصبح أول ناد يتوج 5 مرات توالياً، وذلك بعد إنجازات ريال مدريد (1905-1908)، وبلباو (1930-1933)، المتوّجين 4 مرات على التوالي.

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ونجح برشلونة بالسيطرة على لقب الدوري أمام غريميه الريال وأتلتيكو مدريد، وتقدم على فالنسيا الرابع بفارق 26 نقطة في الترتيب النهائي.

وفي آخر 14 مواجهة بين الطرفين، فاز فالنسيا مرة يتيمة ولم يذق طعم الانتصار في آخر 8 مواجهات.

لكن تحدي برشلونة لن يكون سهلاً في ظل الفورة الرائعة التي حققها فالنسيا في نهاية موسمه في الدوري، وضمانه التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويريد فالنسيا أن يحتفل بأفضل طريقة بمئويته، من خلال إحراز الكأس للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ 2008.