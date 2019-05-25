انت الان تتابع للمرة السادسة.. ميسي يتوج بالحذاء الذهبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

ليونيل ميسي

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وسجل ميسي هذا الموسم 36 هدفًا في 34 مباراة خاضها في الدوري الإسباني، ليتفوق على أقرب ملاحقيه النجم الفرنسي لفريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بثلاثة أهداف، وكان لزامًا على مبابي تسجيل 5 أهداف أمام ريمس، أمس، في الدوري الفرنسي لتخطي ميسي، إلا أنه لم يسجل سوى هدف وحيد في خسارة فريقه بنتيجة 3-1، ليتوج ميسي بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، وللمرة الـ11 على التوالي يتوج بالجائزة لاعب من الدوري الإسباني.

Advertisements

ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو آخر لاعب يتوج بالجائزة ولا يوجد في الدوري الإسباني، وذلك عندما سجل 31 هدفًا في موسم 2007- 2008 بالدوري الإنجليزي. وأصبح ميسي ثاني أكبر لاعب يتوج بالجائزة في عمر 31 عامًا و11 شهرًا و25 يومًا، بينما توج بها هوجو سانشيز وهو أكبر من ميسي بشهر ويوم واحد في عام 1990. وعن