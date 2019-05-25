انت الان تتابع 5 قرارات نارية من الأهلي في أزمة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النادي الأهلي أعلن انسحابه من مسابقة الدوري في حالة استكمال المسابقة بعد كأس الأمم الإفريقية وطالب اتحاد الكرة بوضع جدول كامل لباقي المباريات وتكون في نفس الموعد.

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب بيانا ناريًا بشأن موقف النادي الأخير من تعديلات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد أن عقدت الجبلاية اجتماعًا، عصر الجمعة، برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الجبلاية مع عدد من أندية الدوري الممتاز لحل أزمة مؤجلات مباريات الدوري والذي حضره سيد عبد الحفيظ ممثلا عن النادي الأهلي، وأسفرت نتائجه عن توجيه الدعوة لـ4 أندية أطراف الأزمة، وهم: الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وتكليف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري.

وجاء في بيان الأهلي: استعرض مجلس إدارة النادي في اجتماعه الطارئ برئاسة محمود الخطيب، موقف النادي من المواعيد الخاصة ببقية مباريات الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا، وناقش المجلس ما ترتب على هذه المواعيد من عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية المتنافسة سواء في المقدمة أو التي تصارع

وجاء في بيان الأهلي: استعرض مجلس إدارة النادي في اجتماعه الطارئ برئاسة محمود الخطيب، موقف النادي من المواعيد الخاصة ببقية مباريات الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا، وناقش المجلس ما ترتب على هذه المواعيد من عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية المتنافسة سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء في الممتاز، وكذا إهدار حقوق بعض الأندية من جراء عدم إقامة المباريات المؤجلة قبل انطلاق مباريات الأسبوع الأخير للدوري والتي تجاهل اتحاد الكرة إقامتها في وقت واحد بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف. وأضاف البيان: «تطرق المجلس إلى دراسة جدول الدوري منذ بداية الموسم وتعاون النادي الأهلي في الكثير من الأوقات وأداء مباراة كل 72 ساعة طوال 8 مباريات "ألحقت بفريق الكرة أضرارًا عديدة" وعدم التعقيب من جانب النادي على التأجيلات المتكررة للمباريات حرصا على استقرار المسابقة وتهدئة الأجواء أملا في أن يضطلع الكل بمسئولياته ويحافظ على حقوق كل الأطراف». Advertisements وتابع البيان: «شهد الاجتماع أيضًا مناقشات طويلة بشأن الضرر البالغ الذي سوف يلحق بالنادي الأهلي مجددًا من جراء عدم استكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، وحاجته إلى فترة زمنية تكفي للتجهيزات الفنية والأدارية، في ذات الوقت ينتهي القيد الإفريقي للأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية يوم 31 / 7 / 2019، وبالتالي لن يكون هناك وقت سوى أسبوع واحد فقط للقيام بكل ما سبق الإشارة إليه، فضلًا عن خطورة تلاحم المواسم والتي تسببت في إصابات اللاعبين وفقدانهم مستواهم البدني والفن،..وانطلاقًا من الثوابت وحرصًا على مصلحة النادي الحالية وفي الموسم الجديد قرر مجلس الادارة في نهاية اجتماعه الطارىء ما يلي: قرر مجلس الادارة في نهاية اجتماعه الطارىء ما يلي: - عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد، تفاديًا لما تحمله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية ولاعبوه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم. - عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لجميع الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ34 للدوري قياسٍا على جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجله في السابق. - الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء. - عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم. - مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتي الدوري والكأس، يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره لاحقا لأي سبب، خصوصا وأن الأندية تحتاج إلى وقت كافٍ للتجهيز والإعداد للموسم الجديدز

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