انت الان تتابع التعليق الأول من بيراميدز بعد بيان الأهلي الناري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

بيراميدز

أكد أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أن النادي الأهلي وافق أخيرًا على مواجهة فريقه في ثمن نهائي بطولة كأس مصر بعد أن تأكد غياب عبد الله السعيد نجم الفريق بسبب الإنذار الثالث الذي حصل عليه في لقاء النجوم الأخير بالدوري، وقال عفيفي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "الأهلي يطالب الآن بإقامة الجولة الأخيرة للدوري في نفس التوقيت ويوافق على مواجهة بيراميدز التي رفض أكثر من مرة خوضها في كأس مصر في ظل إيقاف عبد الله السعيد بجانب السوري عمرو ميداني".

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وأضاف المتحدث الرسمي باسم بيراميدز: "الجميع يعلم أن بطولة الدوري ستنتهي بعد كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل ولكن البعض أبدى شعوره بالمفاجأة بعد تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بالدوري". وأشار عفيفي إلى أنه وفقا لبيان الأهلي فإن اتحاد الكرة سيؤجل لقاء بيراميدز وحرس الحدود بالجولة