سموحة يعلن تضامنه مع بيان الأهلي الناري

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٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
الأهلي - سموحة
أعلن نادي سموحة السكندري تضامنه مع البيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بعد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، وأعلن الأهلي انسحابه من الدوري، حال تأجيل أي مباراة له بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وذلك بعد أن أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، حسم موقف مواعيد المباريات المتبقية بالدوري يوم الإثنين المقبل، بعد أن تسلم تصورًا من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، حول شكل المسابقة.
وكتب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سموحة يعلن تضامنه مع ما جاء ببيان النادي الأهلي والذي يؤكد ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع الجميع بمبدأ المساواة.. متضامنون مع الأهلي وملتزمون بما جاء ببيانه". سموحة يعلن تضامنة مع ما جاء ببيان النادي الأهلي والذي يؤكد
وكتب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سموحة يعلن تضامنه مع ما جاء ببيان النادي الأهلي والذي يؤكد ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع الجميع بمبدأ المساواة.. متضامنون مع الأهلي وملتزمون بما جاء ببيانه".— Farag Amer (@FaragAmer_)
— Farag Amer (@FaragAmer_)
سموحة يعلن تضامنة مع ماجاء ببيان النادي الاهلي والذي يؤكد علي ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع الجميع بمبدء المساواة— Farag Amer (@FaragAmer_) May 25, 2019
متضامنين مع الاهليوملتزمين بماجاء ببيانة— Farag Amer (@FaragAmer_) May 25, 2019
سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، ضمن البقاء في بطولة الدوري الممتاز، ويتبقى له لقاء وحيد بالجولة الأخيرة تقرر يوم 3 يونيو المقبل، ضد الاتحاد السكندري الذي يصارع من أجل البقاء بالدوري.
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