انت الان تتابع مفاجأة.. راموس يدرس الرحيل عن ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

سيرجيو راموس

يبدو أن المستقبل ليس واضحًا بالنسبة للمدافع الإسباني سيرجيو راموس، إذ يفكر قائد ريال مدريد في الرحيل عن صفوف الملكي هذا الصيف. وعانى المرينجي من الموسم الأسوأ له في الألفية الجديدة هذا الموسم، الأمر الذي دفعه للتفكير في مستقبله فاتحًا أمام عينيه جميع الاختيارات. وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راموس يدرس وضعه الحالي بدقة، إذ ربما يفضل الانتقال إلى دور أوروبي آخر، مع ترقب كل من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لوضعه، ودائمًا كان رأي راموس هو رفض الرحيل، إلا أن الوضع تغير حاليا ولم يعد يعرف ما ينتظره في المستقبل.

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يدرك المسؤولون في ريال مدريد أن قائد الفريق يدرس جيدًا الرحيل، إلا أنهم لم يتم إخبارهم بأي شيء، سواء من اللاعب نفسه أو من ممثليه. ويبدو أن أزمة غرف خلع الملابس التي اندلعت عقب إقصاء ريال مدريد عن دوري أبطال أوروبا على يد أياكس، تسببت في فتور شديد في علاقته مع النادي. ويوجد راموس حاليا مع المنتخب الإسباني