انت الان تتابع لايبزيج في مواجهة ثأرية أمام البايرن بنهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

بايرن ميونيخ

يحتضن الملعب الأولمبي ببرلين اليوم السبت، المباراة النهائية في النسخة رقم 76 من كأس ألمانيا، وذلك عندما يواجه بايرن ميونيخ نظيره لايبزيج في تمام الساعة الثامنة مساء، ويحمل بايرن ميونيخ الرقم القياسي كأكثر من توج بلقب تلك البطولة بواقع 19 مرة آخرها في عام 2016، وحل وصيفًا 4 مرات آخرها العام الماضي، وبدوره يستعد لايبزيج لخوض نهائي كأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه، ويبحث عن مواصة تألقه، خاصة أنه تأسس في عام 2009، ونجح في الصعود للدوري الألماني في موسم 2016- 2017، وفي مشاركته الأول حل ثانيًا، ويتطلع للتتويج بلقبه الأول اليوم.

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وتأهل بايرن إلى النهائي بعد تغلبه في الدور الأول على دروشترسين بهدف نظيف، وتغلب في الدور الثاني على رودينجهاوسين 2-1، وفي دور الـ16 تخطى هيرتا برلين بنتيجة 3-2، قبل أن يتفوق في ربع النهائي على هيدينهايم 5-4، وتغلب في نصف النهائي على فيردر بريمن 3-2. أما لايبزيج فتغلب في الدور الأول على فيكتوريا كولن